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9:52, 2 сентября 2019 310
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Киселев поздравил владимирцев с Днем знаний

Киселев поздравил владимирцев с Днем знаний

Владимир Киселев поздравил горожан с Днем знаний. Обращение председателя законодательного собрания Владимирской области опубликовал сайт органа власти.

«Годы учебы неспроста называют „чудесными“. Ведь каждый день открываешь для себя что-то новое и шаг за шагом приближаешься к своей мечте, к будущей профессии. Школьная и студенческая дружба — самая крепкая. А своих педагогов мы запоминаем на всю жизнь, поскольку они нам дают не только знания, но и жизненные уроки.

Особенно хочу поздравить тех, кто идет в этом году в первый класс, на первый курс, в новую школу. И тех, кто в этом году набирает своих первых учеников. У вас в этот день знаний двойной праздник! Низкий поклон и ветеранам профессии.

Желаю всем вам отличного настроения, энергии, здоровья. Пусть в дневниках и зачетках владимирской молодежи всегда будут только хорошие и отличные оценки», — сказал Киселев.


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