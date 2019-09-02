Киселев поздравил владимирцев с Днем знаний

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Владимир Киселев поздравил горожан с Днем знаний. Обращение председателя законодательного собрания Владимирской области опубликовал
«Годы учебы неспроста называют „чудесными“. Ведь каждый день открываешь для себя что-то новое и шаг за шагом приближаешься к своей мечте, к будущей профессии. Школьная и студенческая дружба — самая крепкая. А своих педагогов мы запоминаем на всю жизнь, поскольку они нам дают не только знания, но и жизненные уроки.
Особенно хочу поздравить тех, кто идет в этом году в первый класс, на первый курс, в новую школу. И тех, кто в этом году набирает своих первых учеников. У вас в этот день знаний двойной праздник! Низкий поклон и ветеранам профессии.
Желаю всем вам отличного настроения, энергии, здоровья. Пусть в дневниках и зачетках владимирской молодежи всегда будут только хорошие и отличные оценки», — сказал Киселев.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДепутат облдумы от «Единой России» отреагировал на недопуск до конкурса в мэры Рязани
|
cледующая новость →Десантницы пригласили рязанцев на матч с «Лионом». Видео
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?