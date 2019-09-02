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В Тульской области в колодце нашли скелет человека. Об этом сообщил
По предварительной информации, днем 30 августа в одном из колодцев в деревне Житово обнаружили кости мужчины без признаков насильственной смерти. Тело извлекли из колодца, после чего следователи произвели его осмотр.
В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Личность потерпевшего не идентифицирован.
По результатам доследственной проверки примут решение о возбуждении дела.
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