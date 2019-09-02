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17:22, 2 сентября 2019 307
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В Тульской области отпраздновали День знаний. Фото

В Тульской области отпраздновали День знаний. Фото

В Тульской области отпраздновали День знаний. Фоторепортаж с праздника опубликовало региональное правительство.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил с началом учебного года учеников центра образования №4.

«Пусть для каждого из вас День знаний будет радостным, добрым, праздничным. Особенно для первоклассников, которые начинают интересную школьную жизнь. Впереди у вас много ярких открытий. Вы получите здесь новые знания и обретете верных друзей. Желаю вам отличных оценок! А тем, для кого этот год выпускной, — хочу пожелать уверенности в своих силах и удачи на будущих экзаменах. Ребята, учитесь, и пусть все у вас получается! Учителям желаю терпения и прилежных учеников! Родителям — побольше поводов гордиться успехами своих детей!» — сказал глава региона.

После праздничной линейки Алексей Дюмин осмотрел благоустроенную территорию центра образования № 4 и посетил новый построенный корпус.

Директор отметил, что школа полностью укомплектована учителями. В частности, в этом году в школу пришло много молодых педагогов.


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