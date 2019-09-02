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В Рязани за разбойные нападения осудили четырех мигрантов. Об этом сообщил
Советский районный суд признал виновными трех выходцев из Таджикистана и одного гражданина Узбекистана за разбойные нападения.
Им назначили наказания в виде 12, 11, семи с половиной и двух лет исправительной колонии строгого режима.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.