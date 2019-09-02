В Первомайском районе перевернулась легковушка, есть пострадавшие

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В Первомайском районе перевернулась легковушка. Об этом сообщил
Авария произошла в субботу, 31 августа, в 17:08. На 369 километре автодороги Р-22 «Каспий» водитель Kia Rio, женщина 1981 года рождения, не справилась с управлением, съехала в правый кювет и опрокинулась.
Водитель и десятилетняя девочка получили травмы. Пострадавшим оказали помощь на месте происшествия.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?