Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:20, 2 сентября 2019 322
 0    0

В Липецке ягуар напал на посетительницу цирка 1

В Липецке ягуар напал на посетительницу цирка

В Липецке ягуар напал на посетительницу цирка. Об этом сообщил интернет-портал gorod48.ru.

Пострадавшая уже неделю находится в больнице.

«Это случилось 25 августа. Я с дочкой пошла в цирк. Уже ближе к концу, в шестом часу вечера, я вышла из шатра, так как три часа сидеть тяжело. Естественно, вышла ненадолго, и не на улицу, а чуть в сторону от входа в сам шатер. Я даже не видела, что там клетки стоят. И тут перед лицом мохнатая лапа, удар… И я ничего не помню. Была оглушена. Только потом помню, меня пытается какой-то зверь подтянуть к клетке. Опять теряю сознание. Помню, как везут в больницу, я хриплю: „Отвезите дочку домой!“. Все. Потом прихожу в себя вся перебинтованная», — рассказала изданию пострадавшая.

По словам женщины, наутро к ней в больницу пришли представители цирка, чтобы решить конфликт мирно, но в полицию пострадавшая обратилась.

Началась проверка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 55
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 64
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 61
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
14:35, 19 августа 2019 29
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авариях на Солотчинском мосту
9:26, 24 августа 2019 63
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум