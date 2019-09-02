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В Липецке ягуар напал на посетительницу цирка. Об этом сообщил интернет-портал
Пострадавшая уже неделю находится в больнице.
«Это случилось 25 августа. Я с дочкой пошла в цирк. Уже ближе к концу, в шестом часу вечера, я вышла из шатра, так как три часа сидеть тяжело. Естественно, вышла ненадолго, и не на улицу, а чуть в сторону от входа в сам шатер. Я даже не видела, что там клетки стоят. И тут перед лицом мохнатая лапа, удар… И я ничего не помню. Была оглушена. Только потом помню, меня пытается какой-то зверь подтянуть к клетке. Опять теряю сознание. Помню, как везут в больницу, я хриплю: „Отвезите дочку домой!“. Все. Потом прихожу в себя вся перебинтованная», — рассказала изданию пострадавшая.
По словам женщины, наутро к ней в больницу пришли представители цирка, чтобы решить конфликт мирно, но в полицию пострадавшая обратилась.
Началась проверка.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.