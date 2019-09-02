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Фото: Издательство «Пресса»
В Чучковском районе отремонтировали железнодорожный переезд. Об этом сообщило ИД
Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Работы завершились 30 августа. Рабочие нанесли разметку и установили металлическую защиту и светоотражатели.
На ремонт 440-метрового участка ушло около восьми миллионов рублей.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?