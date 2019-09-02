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13:52, 2 сентября 2019 212
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Сторож рязанского детсада получит почти 130 тысяч за незаконное увольнение

Сторож рязанского детсада получит почти 130 тысяч за незаконное увольнение

Сторож рязанского детсада получит почти 130 тысяч за незаконное увольнение, сообищл сайт облсуда.

В ноябре 2018 года в одном из помещений учреждения дважды прорывала трубу отопления. Оба раза мужчина вызывал аварийную службу и работника детского сада, отвечающего за техобслуживание помещения.

Однако сторож получил выговор в первом случае, а позже приказ об увольнении. Решение истец посчитал незаконным, так как он не несет ответственность за состояние инженерных систем здания.

Заведующая в суде указала, что мужчина неоднократно грубо нарушал и не исполнял надлежащим образом возложенные на него трудовые обязанности.

Суд вынес решение о восстановлении истца на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда на общую сумму почти 125 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляцию. Облсуд оставил оешение без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.


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