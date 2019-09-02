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Сторож рязанского детсада получит почти 130 тысяч за незаконное увольнение, сообищл
В ноябре 2018 года в одном из помещений учреждения дважды прорывала трубу отопления. Оба раза мужчина вызывал аварийную службу и работника детского сада, отвечающего за техобслуживание помещения.
Однако сторож получил выговор в первом случае, а позже приказ об увольнении. Решение истец посчитал незаконным, так как он не несет ответственность за состояние инженерных систем здания.
Заведующая в суде указала, что мужчина неоднократно грубо нарушал и не исполнял надлежащим образом возложенные на него трудовые обязанности.
Суд вынес решение о восстановлении истца на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда на общую сумму почти 125 тысяч рублей.
Ответчик подал апелляцию. Облсуд оставил оешение без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.