В Рязани от разрыва артерии в мозге умерла девушка, которой собирали деньги в соцсетях

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В Рязани 27-летняя девушка умерла от разрыва аневризмы сонной артерии головного мозга. Врачи больше двух недель боролись за ее жизнь. Об этом сообщил сайт
По данным издания, рязанка попала в больницу 11 августа с разрывом аневризмы. 16 августа ситуация повторилась.
«Ее сестра объявила в соцсетях сбор средств на лечение. Медики ждали стабилизации состояния, чтобы провести операцию. Но усилия волонтеров и врачей не помогли. 29 августа она скончалась», — говорится в сообщении.
Также известно, что у погибшей осталась маленькая дочь.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.