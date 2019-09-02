Пять человек пострадали в аварии на трассе в Ряжском районе

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В воскресенье, 1 сентября, на 314-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Ряжском районе столкнулись две легковушки, сообщило издательство «
По предварительным данным, Lifan с липецкими номерами под управлением 32-летнего жителя Ульяновской области с двумя пассажирами ехал в сторону Москвы. Водитель иномарки столкнулся с Lada Kalina, за рулем которой находился 30-летний уроженец Воронежской области.
В обеих машинах получили травмы различной степени тяжести пять человек, они госпитализированы в Ряжский межрайонный медицинский центр.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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