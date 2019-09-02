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Председатель калужского заксобрания Александр Ефремов провел прием граждан. Об этом сообщил
31 августа к областному депутату обратились 17 граждан.
Первый вопрос касался выплаты компенсации за репрессии 1937 года. Две женщины в возрасте старше 80 лет пожаловались, что при наличии областного закона, с них требуют сборы на капремонт, обещая потом вернуть деньги.
Многодетная мама и еще одна женщина с ребенком-инвалидом, пришли за помощью в решении квартирного вопроса.
Были обращения по нарушению санитарных норм проживания в многоквартирном доме, по проблеме обманутых дольщиков при строительстве жилого дома на улице Парижской Коммуны, по ремонту остановочного павильона на улице Маяковского, по газоснабжению и прочим вопросам.
На часть вопросов граждане получали ответы сразу, по другим обращениям Александр Викторович обещал разобраться и отреагировать.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?