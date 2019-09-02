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10:04, 2 сентября 2019 239
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Председатель калужского заксобрания Александр Ефремов провел прием граждан

Председатель калужского заксобрания Александр Ефремов провел прием граждан

Председатель калужского заксобрания Александр Ефремов провел прием граждан. Об этом сообщил сайт органа власти.

31 августа к областному депутату обратились 17 граждан.

Первый вопрос касался выплаты компенсации за репрессии 1937 года. Две женщины в возрасте старше 80 лет пожаловались, что при наличии областного закона, с них требуют сборы на капремонт, обещая потом вернуть деньги.

Многодетная мама и еще одна женщина с ребенком-инвалидом, пришли за помощью в решении квартирного вопроса.

Были обращения по нарушению санитарных норм проживания в многоквартирном доме, по проблеме обманутых дольщиков при строительстве жилого дома на улице Парижской Коммуны, по ремонту остановочного павильона на улице Маяковского, по газоснабжению и прочим вопросам.

На часть вопросов граждане получали ответы сразу, по другим обращениям Александр Викторович обещал разобраться и отреагировать.


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