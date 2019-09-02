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14:33, 2 сентября 2019 170
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«Понравился». Пьяная рязанка украла велосипед из подъезда в Приокском

«Понравился». Пьяная рязанка украла велосипед из подъезда в Приокском

Пьяная рязанка украла велосипед из подъезда в Приокском, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О краже в полицию сообщила жительница одного из домов по улице Магистральная. Вечером она оставила велосипед в подъезде, а утром обнаружила, что его нет.

Позже стражи порядка узнали, что в соседнем районе женщина предлагает знакомым купить велосипед, который похож по описанию на похищенный.

Через несколько часов подозреваемую задержали. 34-летняя рязанка возвращалась нетрезвая из гостей и заметила яркий велосипед.

«Это транспортное средство понравилось женщине и она вывела его из подъезда и уехала домой. Утром, еще раз прокатившись, она продала велосипед прохожему», — рассказали в полиции.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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