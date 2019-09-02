«Понравился». Пьяная рязанка украла велосипед из подъезда в Приокском

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Пьяная рязанка украла велосипед из подъезда в Приокском, сообщила
О краже в полицию сообщила жительница одного из домов по улице Магистральная. Вечером она оставила велосипед в подъезде, а утром обнаружила, что его нет.
Позже стражи порядка узнали, что в соседнем районе женщина предлагает знакомым купить велосипед, который похож по описанию на похищенный.
Через несколько часов подозреваемую задержали. 34-летняя рязанка возвращалась нетрезвая из гостей и заметила яркий велосипед.
«Это транспортное средство понравилось женщине и она вывела его из подъезда и уехала домой. Утром, еще раз прокатившись, она продала велосипед прохожему», — рассказали в полиции.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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