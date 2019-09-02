Нападающий московского «Спартака» перешел в «Тамбов»

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Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел в «Тамбов». Об этом сообщил «
Игрок будет выступать за «Тамбов» на правах аренды.
«Мы договорились со „Спартаком“ по аренде Мелкадзе до конца сезона. Я общался с Томасом Цорном, с самим Георгием. Соглашение достигнуто», — рассказал Худяков.
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