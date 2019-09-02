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На реставрацию церкви Сергия Радонежского в Тульской области потратят 13 миллионов рублей. Об этом сообщил интернет-портал «
Церковь построили в 1915 году. Она является объектом культуры федерального значения.
Большую часть работы должны выполнить в следующем году.
Окончание реставрации — ноябрь 2020 года.
Фото с сайта
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.