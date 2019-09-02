Любимов открыл в шиловском селе школу с душевыми и питомником

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 2 сентября, губернатор Николай Любимов открыл в шиловском селе Ерахтур школу с душевыми и питомником. Здание рассчитано на 132 детей, пока там будут учиться 88 человек,
Классы оборудовали современной техникой. В школе есть актовый зал, спортзал с душевыми, столовая, музей, библиотека с читальным залом и участки для питомника: более 40 лет в Ерахтуре работает школьное лесничество.
«Даже в городе не в каждой школе есть такие условия, — считает губернатор. — Особенно впечатлило оборудование лингафонного кабинета и кабинетов труда».
По словам главы региона, «дети не должны чувствовать разницы между обучением в городе и на селе».
Школу построили за год по федеральной программе. По словам директора Марины Аксеновой, местные жители не верили, что строители уложатся в сроки.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.