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13:06, 2 сентября 2019 1 029
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Любимов открыл в шиловском селе школу с душевыми и питомником

Любимов открыл в шиловском селе школу с душевыми и питомником

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 2 сентября, губернатор Николай Любимов открыл в шиловском селе Ерахтур школу с душевыми и питомником. Здание рассчитано на 132 детей, пока там будут учиться 88 человек, сообщает издательство «Пресса».

Классы оборудовали современной техникой. В школе есть актовый зал, спортзал с душевыми, столовая, музей, библиотека с читальным залом и участки для питомника: более 40 лет в Ерахтуре работает школьное лесничество.

«Даже в городе не в каждой школе есть такие условия, — считает губернатор. — Особенно впечатлило оборудование лингафонного кабинета и кабинетов труда».

По словам главы региона, «дети не должны чувствовать разницы между обучением в городе и на селе».

Школу построили за год по федеральной программе. По словам директора Марины Аксеновой, местные жители не верили, что строители уложатся в сроки.


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