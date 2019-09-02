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12:05, 2 сентября 2019 260

К началу нового учебного года «Зеленый сад» и «СМ-Клиника» устроили детям праздник

К началу нового учебного года «Зеленый сад» и «СМ-Клиника» устроили детям праздник

В последнюю летнюю субботу, 31 августа, перед учебным годом во дворе дома № 2 на Солотчинском шоссе устроили детский праздник. Его организовали многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» и управляющая жилищная компания «Зеленый сад — Мой дом».

Дети и родители приняли участие в театрализованном представлении. Их также ждали музыка, выступления юных артистов, познавательные игры, викторины и конкурсы. Одним ведущих праздника был персонаж из сказки Пушкина — кот ученый с золотой цепью на груди.

«Особый восторг маленьких и взрослых жителей дома вызвало эффектное „Крио-шоу“ об удивительных свойствах жидкого азота», — рассказали организаторы.

Справка:

Детская площадка находится во дворе дома № 2 на Солотчинском шоссе, который обслуживает УЖК «Зеленый сад — Мой дом». Дом имеет «Знак качества ЖКХ» и звание «Дом образцового содержания», полученные в феврале 2018 года.

«Это первый и пока единственный в Рязани случай присуждения таких наград», — отметили в компании.

Фото ГК «Зеленый сад»


© RZN.info

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