Эксперты «Рельеф-Центра» выступили с лекциями для активистов молодежного лагеря «Роса 2019»

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30 августа завершилась работа XXII лагеря молодежи и студентов «Роса 2019». Его генеральным партнером выступила компания «Рельеф-Центр» — дистрибьютор канцелярских товаров.
В оздоровительном комплексе «Звездный» собралась активная молодежь из Рязанской области и других регионов России, а также из ЛНР и ДНР. Смена продлилась неделю и вместила большое количество мероприятий: образовательные и творческие мастер-классы, встречи с представителями крупных компаний, круглые столы, психологические тренинги и интеллектуальные игры. Молодежь обсуждала политические вопросы и профессиональные ориентиры, развитие лидерских качеств здоровый образ жизни.
«Рельеф-Центр» подарил участникам мероприятий брендированные футболки, сумки и блокноты. Кроме того, представители компании выступили с лекциями. Так, Тимофей Павлов рассказал о том, как добиться успеха в SMM. Менеджер по трейд-маркетингу Анна Зайцева поделилась опытом организации мероприятий «без бюджета». Анатолий Минаев, менеджер по оценке и развитию персонала, выступил с лекциями «Как стать мечтой работодателя» и «100 вещей, которые лучше не делать в Интернете».
«Лагерь предоставляет молодежи отличную возможность проявить себя и заявить о своих идеях и проектах. «Рельеф-Центр» поддерживает талантливую молодежь, чьи инициативы могут быть полезны для развития региона, — рассказали в компании. — Пример успешной компании вдохновляет студентов на дальнейшую работу и дает понимание, что в Рязани есть все для реализации самых смелых амбиций и карьерного роста.
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