RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Авиакомпании предупредили о скором росте цен на билеты. Об этом сообщил сайт газеты «
По итогам 2018 года в среднем по стране цены билетов выросли на 10%. В прошлые годы рост в среднем составлял 2%. При этом российские авиакомпании продолжают наращивать пассажиропоток.
По оценкам экспертов цены продолжат расти. Причиной этого станут сильные убытки авиаперовозчиков.
В первом квартале 2019 года компании потеряли 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем годом ранее.
Базовый фактор, которые создает убытки — высокая стоимость авиакеросина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКак рязанцы встретили осень. Главные новости последних выходных лета
|
cледующая новость →В аварии в Воронежской области погибли четыре человека
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?