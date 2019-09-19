За неделю в Рязани очистили 65 ливневок

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Фото: Администрация Рязани
С 12 по 19 сентября в Рязани очистили более тысячи метров ливневок. Об этом сообщили на сайте региональной горадминистрации.
Как рассказали в управлении благоустройства города, в порядок привели 64 канализационных колодца и три решетки труб городских водоемов.
Пятьдесят две ливневки очистили от наносного мусора и установили новые люки.
Кроме того, коммунальщики отремонтировали более 37 метров канализационных труб.
Работы продолжатся до конца осени. Особое внимание уделяется местам с большей подтопляемостью.
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