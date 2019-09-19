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В Туле за превышение полномочий осудят экс-начальника ГИБДД. Об этом сообщила
По версии следствия, с 10 августа 2013 года по 12 февраля 2019 года мужчина использовал служебные автомобили в целях, не связанных с профессиональной деятельностью. Это позволило чиновнику избежать привлечения к административной ответственности.
Вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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