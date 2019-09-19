Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:00, 19 сентября 2019 78
 0    0

В Тамбове обсудили готовность к отопительному сезону

В Тамбове обсудили готовность к отопительному сезону

В четверг, 19 сентября, в Тамбове обсудили готовность к отопительному сезону, сообщил сайт администрации области.

Мэр Александр Никитин призвал всех ответственных лиц обратить особое внимание на подготовку к отопительному периоду, глав муниципалитетов — держать эту работу на личном контроле.

Отмечается, что организации и управляющие компании уже завершают подготовку к отопительному сезону. К 15 сентября практически все из них получили необходимые паспорта готовности.

«Однако есть и такие, которые не сделали этого. В основном, это связано с приостановкой деятельности управляющих компаний. Так или иначе, но работа этих организаций подлежит дополнительной проверке», — говорится в сообщении.

Члены общественного совета по вопросам ЖКХ порекомендовали руководителям УК внимательнее относиться к соблюдению требований жилищного законодательства.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 643
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 637
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 747
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 769
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 2 271
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум