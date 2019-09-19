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В четверг, 19 сентября, в Тамбове обсудили готовность к отопительному сезону, сообщил
Мэр Александр Никитин призвал всех ответственных лиц обратить особое внимание на подготовку к отопительному периоду, глав муниципалитетов — держать эту работу на личном контроле.
Отмечается, что организации и управляющие компании уже завершают подготовку к отопительному сезону. К 15 сентября практически все из них получили необходимые паспорта готовности.
«Однако есть и такие, которые не сделали этого. В основном, это связано с приостановкой деятельности управляющих компаний. Так или иначе, но работа этих организаций подлежит дополнительной проверке», — говорится в сообщении.
Члены общественного совета по вопросам ЖКХ порекомендовали руководителям УК внимательнее относиться к соблюдению требований жилищного законодательства.
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