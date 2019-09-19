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В Рязани объединят два муниципальных предприятия. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила замначальника управления экономики Мария Ашихмина на комитете гордумы.
Реорганизовать намерены МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству», так как финансовое состояние предприятия в нестабильном состоянии из-за высокой конкуренции на рынке и сокращения муниципальных контрактов.
Ашихмина пояснила, что центр объединят с МП «Управление капитального строительства», а сотрудники сохранят свои рабочие места.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.