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Минюст разработал концепцию нового закона, который регулирует взыскание долгов с граждан. Об этом пишет «
Согласно концепции нового закона должник в течение 30 дней сможет погасить долг в досудебном порядке.
Сейчас взыскатель может обратиться в суд с любого дня просрочки задолженности.
Помимо этого, согласно документу, в реестр ФССП, куда вносят коллекторов, также добавят банки, микрофинансовые организации и ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторов связи, управляющие компании в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающие организации, операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Законопроект подготовят и внесут в правительство до конца года.
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