В пятницу во Владимирской области ожидаются заморозки и мокрый снег. Прогноз погоды

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В пятницу, 20 сентября, во Владимирской области ожидаются заморозки и мокрый снег. Прогноз погоды опубликовали на
Днем пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер днем северо-западный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами до -2, днем +6, +11.
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