В Липецкой области пройдет парад воздушных змеев

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В селе Казаки Липецкой области пройдет парад воздушных змеев. Об этом сообщил
Фестиваль пройдет 21 сентября в 10:00. Гости смогут увидеть показательный запуск моделей воздушного, водного и наземного транспорта.
Затем откроется выставка «От идеи до модели», где представят авиамоделирование, судомоделирование, машиностроение, робототехнику. Посетителей также пригласили на площадку виртуального мира.
Завершится мероприятие определением победителей и призеров, которые получат подарки и призы.
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