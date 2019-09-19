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10:31, 19 сентября 2019 116
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В Липецкой области пройдет парад воздушных змеев

В Липецкой области пройдет парад воздушных змеев

В селе Казаки Липецкой области пройдет парад воздушных змеев. Об этом сообщил сайт администрации области.

Фестиваль пройдет 21 сентября в 10:00. Гости смогут увидеть показательный запуск моделей воздушного, водного и наземного транспорта.

Затем откроется выставка «От идеи до модели», где представят авиамоделирование, судомоделирование, машиностроение, робототехнику. Посетителей также пригласили на площадку виртуального мира.

Завершится мероприятие определением победителей и призеров, которые получат подарки и призы.


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