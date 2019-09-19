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В Калужской области сельские депутаты не будут предоставлять декларации. Поправки в соответствующий закон приняли на заседании
В начале августа по инициативе «Единой России» в Госдуме упростили порядок предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе депутатами сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе.
«По сути, законом они освобождены от такой обязанности. Они сохраняются лишь для вновь избранного депутата или в случае прекращения осуществления депутатом полномочий на постоянной основе», — говорится в сообщении.
Кроме того, сведения о доходах будут предоставлять депутаты, проводившие сделки, сумма которых превышает общий доход чиновника и его супруги за три последних года. Если же сделки не совершались, депутат должен сообщить губернатору. Порядок такого информирования установили на заседании законом.
«В сельские депутаты избираются разные люди. Они не имеют доступа к бюджетным средствам. При этом им приходилось писать декларации. В 2015 году после первой декларационной кампании в нашей области 50 депутатов сложили свои полномочия. Кто-то просто не понимает как подать эти сведения. Поэтому для сельских депутатов это существенная мера», — отметил председатель заксобрания Виктор Бабурин.
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