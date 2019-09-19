Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:38, 19 сентября 2019 76
 0    0

В Калужской области молодые педагоги получат 400 тысяч на погашение ипотеки

В Калужской области молодые педагоги получат 400 тысяч на погашение ипотеки

В четверг, 19 сентября, в Калуге прошло заседание заксобрания области.

Депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей для молодых педагогов на погашение долга и оплаты процентов по ипотечным кредитам на покупку жилья.

Выплату предоставят учителям до 30 лет включительно. Среди требований для получения льготы — регистрация по месту жительства на территории региона не менее пяти лет, стаж работы не менее трез лет.

Кроме этого, педагог должен состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Закон начнет действовать в 2020 году.

Председатель заксобрания Виктор Бабурин подчеркнул, что принятие этого закона повлияет на решение кадровой проблемы, закрепление молодых педагогов.

«Педагоги могут надеяться на перспективу, смогут покупать или сроить свое жилье»,-отметил он.

Во Владимире откроются школы социального лидерства и юных коореспондентов

В пятницу, 20 сентября, во Владимире откроются школы социального лидерства и юных коореспондентов. Об этом сообщил сайт администрации области.

Заниматься в школах будут представители детских общественных объединений и школьных пресс-центров.

В школе соцлидерства учащиеся встретяться примут участие в Классной встрече с региональном координатором Российского движения школьников Юрием Антоновым, который расскажет о проектах РДШ на 2019-2020 учебный год, а также в мастер-классе «Медиа лидер».

В школе юных корреспондентов пройдёт встреча с начальником службы информационных программ ГТРК «Владимир» Екатериной Гуцаленко. Ребята также обсудят темы для очередного выпуска областной газеты «Планета детства», которая выйдет в октябре.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рубль укрепляется вместе с нефтью

Рубль укрепляется вместе с нефтью

Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 626
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 616
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 705
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 750
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
12:27, 14 сентября 2019 11 218
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум