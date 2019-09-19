В Калужской области молодые педагоги получат 400 тысяч на погашение ипотеки

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В четверг, 19 сентября, в Калуге прошло заседание
Депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей для молодых педагогов на погашение долга и оплаты процентов по ипотечным кредитам на покупку жилья.
Выплату предоставят учителям до 30 лет включительно. Среди требований для получения льготы — регистрация по месту жительства на территории региона не менее пяти лет, стаж работы не менее трез лет.
Кроме этого, педагог должен состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Закон начнет действовать в 2020 году.
Председатель заксобрания Виктор Бабурин подчеркнул, что принятие этого закона повлияет на решение кадровой проблемы, закрепление молодых педагогов.
«Педагоги могут надеяться на перспективу, смогут покупать или сроить свое жилье»,-отметил он.
Во Владимире откроются школы социального лидерства и юных коореспондентов
В пятницу, 20 сентября, во Владимире откроются школы социального лидерства и юных коореспондентов. Об этом сообщил сайт администрации области.
Заниматься в школах будут представители детских общественных объединений и школьных пресс-центров.
В школе соцлидерства учащиеся встретяться примут участие в Классной встрече с региональном координатором Российского движения школьников Юрием Антоновым, который расскажет о проектах РДШ на 2019-2020 учебный год, а также в мастер-классе «Медиа лидер».
В школе юных корреспондентов пройдёт встреча с начальником службы информационных программ ГТРК «Владимир» Екатериной Гуцаленко. Ребята также обсудят темы для очередного выпуска областной газеты «Планета детства», которая выйдет в октябре.
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