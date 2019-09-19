RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Грозном загорелся крупнейший в Чечне торговый центр. Глава республики Рамзан Кадыров на
«Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию», — написал он.
Площадь пожара составила около 700 квадратных метров.
Загорелся магазин на первом этаже. На место выехали 50 пожарных и 12 единиц техники. Всех посетителей и персонал эвакуировали.
Пожару присвоили второй ранг сложности, передает
Фото и видео из группы «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанскую пару покажут в шоу «Мужское и Женское» на Первом канале
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.