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22:56, 19 сентября 2019 86
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В Грозном загорелся крупнейший в Чечне торговый центр

В Грозном загорелся крупнейший в Чечне торговый центр

В Грозном загорелся крупнейший в Чечне торговый центр. Глава республики Рамзан Кадыров на странице «ВКонтакте» сообщил что при пожаре никто не пострадал.

«Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию», — написал он.

Площадь пожара составила около 700 квадратных метров.

Загорелся магазин на первом этаже. На место выехали 50 пожарных и 12 единиц техники. Всех посетителей и персонал эвакуировали.

Пожару присвоили второй ранг сложности, передает РИА Новости.

Фото и видео из группы «Типичный Грозный»


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