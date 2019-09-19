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11:38, 19 сентября 2019 148
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Участник рязанского медицинского картеля заплатит 100 тысяч рублей штрафа

Участник рязанского медицинского картеля заплатит 100 тысяч рублей штрафа

ООО «ВЕДМЕД Эксперт», который стал участником медицинского картеля в Рязани, назначили 100 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщил сайт регионального управления ФАС.

В ноябре 2017 года комиссия управления признала ООО «ВЕДМЕД Эксперт», ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+", ООО «Лекарь», ООО Медицинский центр «МЕДЭКСПРЕСС» нарушившими закон «О защите конкуренции».

Компании создали картель на рынке оказания медицинских услуг: они заключили соглашение поддерживать цены на торгах, проводимых органами власти и бюджетными организациями.

С июля 2015 года модель применили в 30 аукционах. Участников картеля привлекли к административной ответственности.

ООО «ВЕДМЕД Эксперт» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с требованием отменить постановление.

Обществу отказали в удовлетворении требований.


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