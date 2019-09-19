Участник рязанского медицинского картеля заплатит 100 тысяч рублей штрафа

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ООО «ВЕДМЕД Эксперт», который стал участником медицинского картеля в Рязани, назначили 100 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщил
В ноябре 2017 года комиссия управления
Компании создали картель на рынке оказания медицинских услуг: они заключили соглашение поддерживать цены на торгах, проводимых органами власти и бюджетными организациями.
С июля 2015 года модель применили в 30 аукционах. Участников картеля привлекли к административной ответственности.
ООО «ВЕДМЕД Эксперт» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с требованием отменить постановление.
Обществу отказали в удовлетворении требований.
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