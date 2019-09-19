Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» установили 200 счетчиков в районах области

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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» устанавливают автоматизированные приборы учета электроэнергии в трансформаторных подстанциях (ТП) 10/0,4кВ.
«Внедрение интеллектуальных систем технического учета электроэнергии на подстанциях ведется в рамках целевых производственных программ и рассчитано до конца 2021 года. Цель проводимой работы — контроль за параметрами качества электроснабжения в режиме он-лайн для предельно быстрого реагирования на любые изменения и отклонения в системе. Это позволит оптимизировать режим работы электрических сетей, снизить технологические потери электроэнергии, предупредить случаи энерговоровства», — рассказали в пресс-службе компании.
В 2019 году более 200 приборов уже ввели в эксплуатацию в Михайловском, Старожиловском, Спасском, Шиловском и Рязанском районах. Общий годовой план составляет 912 единиц.
Планируется, что наблюдаемыми и дистанционно управляемыми к концу 2021 года станут 4,5 тысячи трансформаторных подстанций «Рязаньэнерго».
«Цифровизация сетей — одно из ключевых направлений работы „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, — подчеркнул директор предприятия Михаил Подлягин. — Это вектор развития отрасли, заданный Правительством и последовательно реализуемый энергетиками. В результате модернизации оборудования увеличится эффективность планирования дальнейшего развития энергосистемы, улучшится наблюдаемость и управляемость режимами электрической сети и параметрами электроснабжения, повысится качество обслуживания потребителей и надежность энергосистемы в целом».
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