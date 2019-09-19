При столкновении «Инфинити» и «Киа» в Тамбове пострадали две женщины

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В среду, 18 сентября, в Тамбове на бульваре Энтузиастов в районе дома №2В/1 столкнулись Infiniti FХ 35 и Kia Ceed. Об этом сообщила
В результате ДТП пассажирки автомобиля Kia получили травмы и были доставлены в больницу.
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