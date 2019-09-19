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12:55, 19 сентября 2019 236
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Полицейский, сломавший ногу мужчине при задержании в Москве, оказался рязанцем

Полицейский, сломавший ногу мужчине при задержании в Москве, оказался рязанцем

Во время задержаний в Москве, где проходили акции протеста, дизайнеру Константину Коновалову сломали ногу. Инцидент произошлел 27 июля.

Как передает «Медуза», мужчина совершал пробежку за три часа до начала митинга. «Его повалили на бордюр, один из полицейских встал Коновалову на лодыжку так, что у него оказалась сломана нога», — говорится в сообщении.

Позже дизайнер обратился в следком, но там посчитали, что действия полицейских были правомерны. Кроме того, 17 сентября суд оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей за «нарушение правил проведения массовых мероприятий», в которых он не участвовал.

Редакция «Медузы» изучила фотографии и соцсети и назвала имя полицейского, который сломал мужчине ногу. Им оказался Александр Журавлев — уроженец Кораблина Рязанской области.

Его страницу «ВКонтакте» уже удалили, однако удалось найти ее заархивированную версию.

«Из открытых источников „Медуза“ выяснила, что Александр Журавлев — командир отделения втрого оперативного полка московской полиции; он же участвовал в других силовых акциях против митингующих и активистов», — говорится в сообщении.

Напомним, рязанские священники выступили в защиту заключенных по «московскому делу».

Фото Twitter


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