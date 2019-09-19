Полицейский, сломавший ногу мужчине при задержании в Москве, оказался рязанцем

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Во время задержаний в Москве, где проходили акции протеста, дизайнеру Константину Коновалову сломали ногу. Инцидент произошлел 27 июля.
Как передает «
Позже дизайнер обратился в следком, но там посчитали, что действия полицейских были правомерны. Кроме того, 17 сентября суд оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей за «нарушение правил проведения массовых мероприятий», в которых он не участвовал.
Редакция «Медузы» изучила фотографии и соцсети и назвала имя полицейского, который сломал мужчине ногу. Им оказался Александр Журавлев — уроженец Кораблина Рязанской области.
Его страницу «ВКонтакте» уже удалили, однако удалось найти ее заархивированную версию.
«Из открытых источников „Медуза“ выяснила, что Александр Журавлев — командир отделения втрого оперативного полка московской полиции; он же участвовал в других силовых акциях против митингующих и активистов», — говорится в сообщении.
Напомним, рязанские священники
Фото Twitter
О! Это же я после пробежки 5 км! Может, как раз в этот момент они мне и сломали ногу, переломив бордюром?— Constantine (@CKonovalov) July 28, 2019
Если кто ещё найдёт фотки моего задержания, буду благодарен. Должны ещё быть кадры, как меня повалили на проезжую часть Тверской. pic.twitter.com/Bfdc7jLDjt
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