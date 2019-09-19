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В Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили ремонт участка трассы «М-3 „Украина“ — Домашовка», сообщил
В четверг, 19 сентября, в Мещовском районе в деревне Домашовка комиссия приняла работы по ремонту.
Протяженность ремонта составила 4 190 метров. Площадь — 24 630 квадратных метров.
При укладке асфальта использовали горячую мелкозернистую смесь.
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