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10:21, 19 сентября 2019 143
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Массовую драку рязанских водителей сняли на видео

Массовую драку рязанских водителей сняли на видео

Массовую драку рязанских водителей сняли на видео. Ролик опубликовали «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, на окружной дороге. На кадрах видно, что в потасовке участвовали шесть человек.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в полицию заявлений не поступало. Правоохранители проводят проверку.

Видео Валерия Михая


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