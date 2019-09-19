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Массовую драку рязанских водителей сняли на видео. Ролик опубликовали «ВКонтакте».
Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, на окружной дороге. На кадрах видно, что в потасовке участвовали шесть человек.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в полицию заявлений не поступало. Правоохранители проводят проверку.
Видео Валерия Михая
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