Глава Росгвардии призвал назначить Павлу Устинову условный срок

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Фото: Ru.wikipedia.org
Глава Росгвардии Виктор Золотов призвал назначить актеру Павлу Устинову, которому назначили 3,5 года в колонии общего режима, условный срок. Об этом передает
«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов.
Он добавил, что возмущен действиями Синицы. Золотов отметил, что он «отделался малым сроком».
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура просит отпустить Устинова под подписку о невыезде.
Напомним, Устинова
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