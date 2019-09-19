Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:15, 19 сентября 2019 97
 0    0

Глава Росгвардии призвал назначить Павлу Устинову условный срок

Глава Росгвардии призвал назначить Павлу Устинову условный срок

Фото: Ru.wikipedia.org

Глава Росгвардии Виктор Золотов призвал назначить актеру Павлу Устинову, которому назначили 3,5 года в колонии общего режима, условный срок. Об этом передает ТАСС.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов.

Он добавил, что возмущен действиями Синицы. Золотов отметил, что он «отделался малым сроком».

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура просит отпустить Устинова под подписку о невыезде.

Напомним, Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии во время московской акции 3 августа. Дело вызвало общественный резонанс — в поддержку Устинова запустили флешмоб российские актеры.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рубль укрепляется вместе с нефтью

Рубль укрепляется вместе с нефтью

Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 634
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 624
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 721
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 760
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
12:27, 14 сентября 2019 11 223
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум