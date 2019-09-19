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В городе Людиново 17 сентября, в день освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков единороссы посадили деревья в память о павших за свободу Калужской земли. Об этом сообщил
Депутаты заксобрания Андрей Петров и Насрула Омарасхабов совместно с депутатами гордумы Ларисой Родиной, Владимиром Потаповым, членами первичного отделения партии № 1506 посадили 17 сосен в районе озера Ломпадь.
До дня проведения акции депутаты совместно с общественниками, представителями бизнес-сообщества, коммунальными службами расчистили берег водоема. На территории убрали мусора, вырубили кустарники и сухие деревья, приготовили площадь для сквера.
«Посадить дерево — это очень важно, но еще важнее сохранить его. Мы очень просим жителей этого микрорайона бережно относиться к природе и ухаживать за „деревцами Победы“, чтобы все высаженные сегодня сосны прижились и на протяжении многих десятков лет радовали всех нас своей красотой», — подчеркнул Андрей Петров.
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