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Две рязанские организации оштрафовали за массовую гибель пчел. Об этом сообщил
Предприятия «Спутник» и «Агро-лидер» обрабатывали пестицидами и химикатами рапс и ячмень. Работы проводились с нарушениями рядом с селом Рачатники и Большое Свистово Михайловского района.
При этом организации не соблюдали санитарные нормы. Также о работах вовремя не предупредили население.
В отношении руководителей возбудили дела об административном правонарушении. Каждого оштрафовали на тысячу рублей.
Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в
Федеральный телеканал
Россельхознадзор связал массовую
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