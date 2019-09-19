Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:37, 19 сентября 2019 208
 0    0

Две рязанские организации оштрафовали за массовую гибель пчел

Две рязанские организации оштрафовали за массовую гибель пчел

Две рязанские организации оштрафовали за массовую гибель пчел. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Предприятия «Спутник» и «Агро-лидер» обрабатывали пестицидами и химикатами рапс и ячмень. Работы проводились с нарушениями рядом с селом Рачатники и Большое Свистово Михайловского района.

При этом организации не соблюдали санитарные нормы. Также о работах вовремя не предупредили население.

В отношении руководителей возбудили дела об административном правонарушении. Каждого оштрафовали на тысячу рублей.

Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в Пронском и Милославском районах Рязанской области.

Федеральный телеканал снял сюжет на эту тему.

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 597
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 518
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 560
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью
14:37, 17 сентября 2019 1 670
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
13:12, 5 сентября 2019 12 886
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум