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16:42, 19 сентября 2019 112
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Более 300 килограммов мусора вывезли из Молодежного парка в Липецке

Более 300 килограммов мусора вывезли из Молодежного парка в Липецке

Более 300 килограммов мусора вывезли из Молодежного парка в Липецке. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Территорию убрали студенты. Работы провели в форме соревнований.

Первое место заняли студенты политехнического техникума, они собрали более 200 килограммов мусора. Второе — филиал Финансового университета и Воронежского экономико-правового института в Липецке.

«Не первый год принимаю участие в уборке этого парка и заметила, что липчане стали оставлять гораздо меньше мусора, что не может не радовать. Значит, наши мероприятия не проходят бесследно, горожане стали бережнее относиться к окружающей среде», — рассказала студентка Евгения.


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