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Более 300 килограммов мусора вывезли из Молодежного парка в Липецке. Об этом сообщил
Территорию убрали студенты. Работы провели в форме соревнований.
Первое место заняли студенты политехнического техникума, они собрали более 200 килограммов мусора. Второе — филиал Финансового университета и Воронежского экономико-правового института в Липецке.
«Не первый год принимаю участие в уборке этого парка и заметила, что липчане стали оставлять гораздо меньше мусора, что не может не радовать. Значит, наши мероприятия не проходят бесследно, горожане стали бережнее относиться к окружающей среде», — рассказала студентка Евгения.
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