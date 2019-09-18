Жители Горрощи пожаловались на заброшенный пустырь за домом

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Жительница дома №87 по улице Ленинского Комсомола обратилась в редакцию RZN.info с жалобой. По словам Валентины Кулешовой, на территории от дома №87 по улице Ленинского Комсомола до школы №34 уже несколько лет никто не убирается: тротуар зарос, а на пустыре люди оставляют мусор, несмотря на то, что недалеко расположены контейнеры.
«Вот уже второй год пытаемся достучаться до властей и узнать, чья же эта территория и кто за ней должен ухаживать. Здесь постоянно вечерами шум и гам, а также жгут костры», — сказала женщина.
Рязанка также отметила, что практически все жильцы дома — пенсионеры, которые уже не могут ухаживать за территорией за домом.
«Моя мама 83-летняя пенсионерка. Она несколько раз звонила в Дирекцию благоустройства города и просила выяснить, кто должен заниматься этим беспорядком. Но ей либо грубили, указывая на то, что она повышает голос, либо обещали, что в течении недели приедут их сотрудники и все исправят. Только ничего так и не изменилось», — рассказала Кулешова.
Дорога во дворе со стороны улицы Ленинского Комсомола выглядит, как после бомбежки: огромные ямы в асфальте, из которых проглядывает щебень, раздражают рязанцев.
«Летом еще куда ни шло, а зимой таксисты вообще отказываются сюда заезжать, объясняя это тем, что не могут выехать потом», — заключила собеседница.
© RZN.info
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