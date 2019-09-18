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13:48, 18 сентября 2019 755
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Жители Горрощи пожаловались на заброшенный пустырь за домом

Жители Горрощи пожаловались на заброшенный пустырь за домом

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Жительница дома №87 по улице Ленинского Комсомола обратилась в редакцию RZN.info с жалобой. По словам Валентины Кулешовой, на территории от дома №87 по улице Ленинского Комсомола до школы №34 уже несколько лет никто не убирается: тротуар зарос, а на пустыре люди оставляют мусор, несмотря на то, что недалеко расположены контейнеры.

«Вот уже второй год пытаемся достучаться до властей и узнать, чья же эта территория и кто за ней должен ухаживать. Здесь постоянно вечерами шум и гам, а также жгут костры», — сказала женщина.

Рязанка также отметила, что практически все жильцы дома — пенсионеры, которые уже не могут ухаживать за территорией за домом.

«Моя мама 83-летняя пенсионерка. Она несколько раз звонила в Дирекцию благоустройства города и просила выяснить, кто должен заниматься этим беспорядком. Но ей либо грубили, указывая на то, что она повышает голос, либо обещали, что в течении недели приедут их сотрудники и все исправят. Только ничего так и не изменилось», — рассказала Кулешова.

Дорога во дворе со стороны улицы Ленинского Комсомола выглядит, как после бомбежки: огромные ямы в асфальте, из которых проглядывает щебень, раздражают рязанцев.

«Летом еще куда ни шло, а зимой таксисты вообще отказываются сюда заезжать, объясняя это тем, что не могут выехать потом», — заключила собеседница.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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