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11:06, 18 сентября 2019 96
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Житель Владимирской области едва не убил бывшую жену из-за общего сына

Житель Владимирской области едва не убил бывшую жену из-за общего сына

Житель Владимирской области едва не убил бывшую жену из-за общего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что после развода обвиняемый не смог смириться разводом, поэтому при встречах с бывшей женой постоянно требовал отдать ему на воспитание сына.

3 апреля 2019 года мужчина появился в квартире возлюбленной, вновь завел разговор о ребенке, после этого он покинул квартиру и чуть позже приехал на работу к женщине.

Около гостиницы обвиняемый несколько раз ударил экс-супругу ножом, отчего потерпевшая упала на землю.

«Понимая, что ситуация критическая, она намеренно перестала подавать признаки жизни. Обвиняемый посчитал, что женщина мертва и с места преступления уехал», — рассказали следователи.

36-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где ее спасли.

После преступления мужчина добровольно явился в полицию.

Согласно экспертизе, у обвиняемого обнаружили расстройство личности, осложненное синдромом алкозависимости.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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