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Житель Владимирской области едва не убил бывшую жену из-за общего сына. Об этом сообщила
Установлено, что после развода обвиняемый не смог смириться разводом, поэтому при встречах с бывшей женой постоянно требовал отдать ему на воспитание сына.
3 апреля 2019 года мужчина появился в квартире возлюбленной, вновь завел разговор о ребенке, после этого он покинул квартиру и чуть позже приехал на работу к женщине.
Около гостиницы обвиняемый несколько раз ударил экс-супругу ножом, отчего потерпевшая упала на землю.
«Понимая, что ситуация критическая, она намеренно перестала подавать признаки жизни. Обвиняемый посчитал, что женщина мертва и с места преступления уехал», — рассказали следователи.
36-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где ее спасли.
После преступления мужчина добровольно явился в полицию.
Согласно экспертизе, у обвиняемого обнаружили расстройство личности, осложненное синдромом алкозависимости.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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