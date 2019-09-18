Вжух и… Касимовцы использовали дыру в асфальте для рекламы магазина

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Касимовцы использовали дыру в асфальте для рекламы магазина. На досках, закрывающих яму на дороге, они закрепили картонку с надписью «Мясо» и стрелкой, указывающей направление, где нужно искать это мясо.
«Суровый касимовский маркетинг», — написал Андрей Иванов, который поделился снимком «ВКонтакте» в среду, 18 сентября.
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