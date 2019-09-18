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Во вторник, 17 сентября, во Владимирской области согласовали кандидатуры для назначения глав муниципалитетов. Об этом сообщил
На заседании, которое провел председатель секретаря регионального отделения Владимир Киселев, рассмотрели вопросы, связанные с согласованием кандидатур на должности председателей советов народных депутатов и глав администраций.
На должность председателя совета народных депутатов города Коврова поддержана кандидатура Анатолия Зотова, на должность главы города Коврова — Юрия Морозова.
На должность председателя совета народных депутатов города Гусь-Хрустального рекомендована кандидатура Николая Балахина. Дмитрий Наумов поддержан на должность главы администрации Гороховецкого района.
Для участия в конкурсе на должность главы администрации Меленковского рекомендована кандидатура Андрея Пантелеева. Также поддержаны кандидатуры на должности глав администраций сельских поселений Ковровского и Меленковского района.
В Александровском районе согласовали кандидатуры на должности глав администраций сельских поселений. В Петушинском районе поддержаны кандидатуры на должности глав городов Костерево, Петушки и поселка Вольгинский. Все претенденты на должности приняли участие в заседании и ответили на многочисленные вопросы членов президиума.
«Подавляющее число кандидатов в главы и главы администраций органов местного самоуправления являются членами или сторонниками „Единой России“. И, безусловно, партия несет ответственность за деятельность этих людей», — отметил Владимир Киселев.
Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года во Владимирской области проходило 50 избирательных кампаний. Всего на выборах в органы местного самоуправления в регионе замещалось 470 мандатов: 2 — на должность глав Собинки и Мурома и 468 депутатских мандатов.
В целом по области кандидаты от «Единой России» и самовыдвиженцы, поддержанные партией,
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