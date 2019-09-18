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В субботу, 21 сентября, владимирцев пригласили на «День леса-2019», сообщил
Праздник пройдет на стадионе «Красный химик» города Судогды.
С 14:00 там начнут работу тематические площадки «Лесные разносолы», «Музыкальная гостиная», библио-кафе, ярмарка мастеров, детские аттракционы и многое другое.
В 15:00 — начало шествия праздничной колонны, торжественное открытие «Дня леса-2019». Концерт «Осенний хоровод» начнется в 16:10.
В программе выступления лучших творческих коллективов Судогодского района, гостей из других городов области.
В 18:30 на главной сцене праздника зрители увидят мюзикл «Русская крепость» в исполнении артистов музыкально-поэтического театра «Знаменье».
Вечернюю программу откроет владимирская кавер-группа «Mendeleev Band», а финалом «Дня леса-2019» станет праздничный салют, который прогремит над стадионом в 21:00.
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