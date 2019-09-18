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16:32, 18 сентября 2019 81
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Владимирцев пригласили на «День леса-2019»

Владимирцев пригласили на «День леса-2019»

В субботу, 21 сентября, владимирцев пригласили на «День леса-2019», сообщил сайт органов местного самоуправления города.

Праздник пройдет на стадионе «Красный химик» города Судогды.

С 14:00 там начнут работу тематические площадки «Лесные разносолы», «Музыкальная гостиная», библио-кафе, ярмарка мастеров, детские аттракционы и многое другое.

В 15:00 — начало шествия праздничной колонны, торжественное открытие «Дня леса-2019». Концерт «Осенний хоровод» начнется в 16:10.

В программе выступления лучших творческих коллективов Судогодского района, гостей из других городов области.

В 18:30 на главной сцене праздника зрители увидят мюзикл «Русская крепость» в исполнении артистов музыкально-поэтического театра «Знаменье».

Вечернюю программу откроет владимирская кавер-группа «Mendeleev Band», а финалом «Дня леса-2019» станет праздничный салют, который прогремит над стадионом в 21:00.


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