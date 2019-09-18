В воскресенье из-за футбольного матча в Туле ограничат продажу алкоголя

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В воскресенье, 22 сентября, в Туле ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщил сайт администрации города.
В этот день на стадионе «Арсенал» пройдет матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург). Начало в 16:30.
Для удобства покупателей администрация Тулы попросила всех предпринимателей, магазины которых расположены на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», разместить информацию об ограничении продажи алкогольной продукции во время проведения массового мероприятия с 13:30 до 21:30.
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