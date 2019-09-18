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В Тамбове возле пешеходных переходов появились «говорящие тротуары». Об этом сообщила
Напоминания о соблюдении ПДД появились на тротуарах перед пешеходными переходами в местах с наибольшей концентрацией ДТП.
«Таким образом, мы пытаемся заострить внимание пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. Надеемся, что такая мера позволит снизить количество наездов на пешеходов» — заявляют участники проекта.
По словам активистов, подобные надписи появятся на всех пешеходных переходах области, которые ремонтируются в рамках национального проекта.
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