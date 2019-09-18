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14:38, 18 сентября 2019 130
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В Тамбове возле пешеходных переходов появились «говорящие тротуары»

В Тамбове возле пешеходных переходов появились «говорящие тротуары»

В Тамбове возле пешеходных переходов появились «говорящие тротуары». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напоминания о соблюдении ПДД появились на тротуарах перед пешеходными переходами в местах с наибольшей концентрацией ДТП.

«Таким образом, мы пытаемся заострить внимание пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. Надеемся, что такая мера позволит снизить количество наездов на пешеходов» — заявляют участники проекта.

По словам активистов, подобные надписи появятся на всех пешеходных переходах области, которые ремонтируются в рамках национального проекта.


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