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В Рязанской области открылась школа юных экскурсоводов. Об этом сообщил
Школа начала работать в библиотеке имени Горького.
Занятия проходят в течение всего учебного года. Записаться могут подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Уроки проведут ведущие историки, краеведы и экскурсоводы Рязанской области.
Обучение проводиться на базе учебных заведений региона, а в декабре заработает дистанционное обучение — к организаторам присоединятся Касимов, Спасск, Скопин и другие муниципалитеты.
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