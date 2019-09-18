RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области пройдет международный форум «Хлеб, ты — мир», сообщил
Фестиваль пройдет на территории технопарка «Этномир» Боровского района с 19 по 22 сентября. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.
«Министерство сельского хозяйства Калужской области и муниципальные районы представят на выставке агропромышленные достижения. Предприятия Калужского облпотребсоюза организуют ярмарку хлебобулочных и кондитерских изделий, также состоится специализированная выставка оборудования для хлебопекарного и кондитерского производства», — говорится в сообщении.
Гости форума смогут посетить мастер-класс «Искусство изготовления вкусной выпечки из натуральных продуктов».
Из Калуги до фестиваля пустят автобусы. Транспорт начнет ходить в 10:00 от площади Победы. От парка «Этномир» отправление в 15:30.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 70-11-34.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСорокина вошла в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО
|
cледующая новость →В РНПК запустили пилотный проект по управлению безопасностью производства
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.