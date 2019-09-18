В Калуге хотят провести акцию «Посади свое дерево Победы»

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Заксобрание Калужской области по инициативе «Единой России» предложило провести в честь грядущего 75-летия окончания Великой Отечественной Войны акцию «Посади свое дерево Победы». Об этом сообщил
Ее цель почтить память ветеранов, создав в поселениях новые парки и аллеи.
«В Боровском районе к инициативе присоединились четыре муниципалитета и сейчас в Балабанове, Ворсине и Ермолине готовятся приступить к посадке саженцев, а в Кривском новая аллея уже доступна для всеобщего обозрения», — говорится в сообщении.
В Ермолине планируют высадить десять деревьев на участке рядом с детским садом по улице Русиново.
Больше всего деревьев запросили власти Балабанова, где многочисленные скверы и аллеи города должны украсить пятьдесят новых кленов, а приступить к их посадке планируется в начале следующей недели.
Немного опережают соседей в Ворсине, где озеленение запланировано на 19-е сентября. Десять берез в будущем станут украшением сельского Севера Победы, который в последние два года преобразился до неузнаваемости.
Самую большую активность проявили в селе Кривское, где при участии депутатов Заксобрания Владимира Логутенка и Полины Клочиновой высадили новую аллею рядом с местным домом культуры.
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