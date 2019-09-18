В Брянской области после ремонта открылись два дома культуры

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Климовском районе Брянской области после ремонта, проведенного в рамках проекта «Культура малой Родины», открылись Хороменский и Истопский дома культуры, сообщил
На благоустройство выделили почти шесть миллионов. За этот счет отремонтировали кровлю, установили окна и двери, обновили полы и провели другие отделочные работы.
Отметим, в Брянской области партпроект реализуется с 2017 года. За это время отремонтировали 62 сельских дома культуры.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за «Кросса нации» перекроют центр Рязани. Схема движения транспорта
|
cледующая новость →В ночь на четверг в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.