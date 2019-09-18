RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Общественники проверили, как на дорогах Тульской области расположены треноги. Активисты выявили, что треноги на дорогах Тульской области устанавливали с нарушениями. Обо всех случаях несоблюдения нормативов они сообщили в УГИБДД, пишет сайт
Во время мониторинга ОНФ осмотрел несколько точек, где стоят треноги. Так, на пересечении улиц Рязанской и Овражной в Туле камера установлена сбоку от проезжей части, расстояние от места установки измерительного оборудования до края дороги составило три метра, что соответствует нормативу.
«Однако камера была установлена возле автозаправки, и проезжающие водители могли не сразу увидеть ее, поскольку табло с ценами на бензин перекрывало обзор», — говорится в сообщении.
На Новомосковском шоссе активисты проверили камеру фотовидеофиксации, установленную на повороте в поселок Петелино. Выяснилось, что оборудование стояло на расстоянии менее трех метров от дороги.
Камера в поселке Стахановский установлена без знака об ограничении скоростного режима. В ночное время знак был убран. Сам прибор установлен ближе, чем полагается по нормативу, что является нарушением.
Общественники отметили среди наиболее часто встречающихся нарушений установку камер за столбами, деревьями и другими препятствиями, отсутствие предупреждающих знаков, либо установка их в скрытых местах.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКонкурс пианистов, фестиваль елок и «Ночь в филармонии». В Рязани анонсировали 81 театральный сезон
|
cледующая новость →Аккредитацию рязанского филиала института культуры приостановили
Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?