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14:58, 18 сентября 2019 134
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Треноги на тульских дорогах устанавливали с нарушениями — активисты

Треноги на тульских дорогах устанавливали с нарушениями — активисты

Общественники проверили, как на дорогах Тульской области расположены треноги. Активисты выявили, что треноги на дорогах Тульской области устанавливали с нарушениями. Обо всех случаях несоблюдения нормативов они сообщили в УГИБДД, пишет сайт ОНФ.

Во время мониторинга ОНФ осмотрел несколько точек, где стоят треноги. Так, на пересечении улиц Рязанской и Овражной в Туле камера установлена сбоку от проезжей части, расстояние от места установки измерительного оборудования до края дороги составило три метра, что соответствует нормативу.

«Однако камера была установлена возле автозаправки, и проезжающие водители могли не сразу увидеть ее, поскольку табло с ценами на бензин перекрывало обзор», — говорится в сообщении.

На Новомосковском шоссе активисты проверили камеру фотовидеофиксации, установленную на повороте в поселок Петелино. Выяснилось, что оборудование стояло на расстоянии менее трех метров от дороги.

Камера в поселке Стахановский установлена без знака об ограничении скоростного режима. В ночное время знак был убран. Сам прибор установлен ближе, чем полагается по нормативу, что является нарушением.

Общественники отметили среди наиболее часто встречающихся нарушений установку камер за столбами, деревьями и другими препятствиями, отсутствие предупреждающих знаков, либо установка их в скрытых местах.


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